Amnesty International потребовала от властей Беларуси немедленно прекратить преследование участников мирных собраний

Международная правозащитная организация Amnesty International выступила с открытым заявлением, в котором потребовала от властей Беларуси немедленно прекратить преследование участников прошедших в конце 2019 года мирных собраний.

В Amnesty International отметили , что акции протеста в Беларуси начались во время парламентской кампании в ноябре прошлого года.

«Мирные протестующие, оппозиционные кандидаты в депутаты и члены их предвыборных команд, а также журналисты и блогеры были задержаны, а затем приговорены к административным арестам или оштрафованы», — говорится в документе.

В декабре, напомнили авторы, прошли акции против углубленной интеграции Беларуси и России. «Вторая волна арестов привела к тому, что десятки мирных демонстрантов были оштрафованы на суммы свыше 600 долларов и (или) приговорены к административному аресту на срок 5—15 суток, причем некоторые из них до сих пор отбывают наказание, — отметили правозащитники. — Административные разбирательства проходили в декабре, январе и продолжаются в феврале, а значит судебные решения и штрафы еще будут выноситься».

Представители организации обратили внимание на длительные сроки административного ареста, вынесенные по итогам ряда судебных процессов оршанскому блогеру Дмитрию Козлову и оппозиционному политику Павлу Северницу. Они также упомянули об общественном активисте Петре Маркелове, который жаловался на условия содержания в изоляторе и на недопуск к нему адвоката.

В Amnesty International отметили, что законодательство, регулирующее порядок проведения публичных собраний в Беларуси, носит «чрезмерно ограничительный» характер.

«Права на свободу выражения мнений и на мирный протест являются свободами, которые должны полностью соблюдаться властями Беларуси, — говорится в документе. — Белорусские власти должны немедленно прекратить административные разбирательства в отношении мирных демонстрантов. Все те, кто в настоящее время отбывает административный арест в связи с попыткой реализовать свое право на свободу мирных собраний, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены; все штрафы, вынесенные мирным демонстрантам, должны быть немедленно отменены».

«Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси неоднократно призывал власти страны уважать основные свободы и повторял свой призыв в преддверии парламентских выборов в ноябре 2019 года. Беларусь последовательно отказывается признавать мандат специального докладчика», — подчеркнули в Amnesty International.