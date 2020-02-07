Беларусь и Россия завершают общий список граждан с ограничением на выезд

/ Общество
Просмотров: 154

Стороны к 1 марта планируют завершить работы по формированию общего списка граждан, которым ограничено право на выезд.

Фото: МВД

Об этом, как сообщает пресс-служба МВД Беларуси, заявил начальник департамента по гражданству и миграции министерства Алексей Бегун 7 февраля на заседании межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики.

«Информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран», — сказал Бегун. По его словам, участники заседания также обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере информатизации и обмене данными не только между министерствами внутренних дел, но и широким блоком правоохранительных органов.

Заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко заявил, что договоренности, достигнутые во время встречи, позволят решить определенные проблемы более эффективно с точки зрения практического взаимодействия.

По информации пресс-службы МВД Беларуси, участники заседания обсудили ход реализации плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территории Союзного государства на 2017—2020 годы, проект концепции миграционной политики Союзного государства и план ее реализации на период до 2025 года.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия ограничения на выезд Персона: Алексей Бегун

Другие материалы на эту тему:

Российская нефть поплыла мимо Беларуси

Российская нефть поплыла мимо Беларуси

«Американский план для Белоруссии — свергнуть Лукашенко и судить публично»

«Американский план для Белоруссии — свергнуть Лукашенко и судить публично»

Экономика Беларуси требует адаптации к суровым условиям отношений с Россией

Экономика Беларуси требует адаптации к суровым условиям отношений с Россией

Удастся ли Лукашенко и Путину зарыть топор нефтегазовой войны?

Удастся ли Лукашенко и Путину зарыть топор нефтегазовой войны?