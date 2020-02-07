Беларусь и Россия завершают общий список граждан с ограничением на выезд

Стороны к 1 марта планируют завершить работы по формированию общего списка граждан, которым ограничено право на выезд.

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Об этом, как сообщает пресс-служба МВД Беларуси, заявил начальник департамента по гражданству и миграции министерства Алексей Бегун 7 февраля на заседании межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики.

«Информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран», — сказал Бегун. По его словам, участники заседания также обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере информатизации и обмене данными не только между министерствами внутренних дел, но и широким блоком правоохранительных органов.

Заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко заявил, что договоренности, достигнутые во время встречи, позволят решить определенные проблемы более эффективно с точки зрения практического взаимодействия.

По информации пресс-службы МВД Беларуси, участники заседания обсудили ход реализации плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территории Союзного государства на 2017—2020 годы, проект концепции миграционной политики Союзного государства и план ее реализации на период до 2025 года.