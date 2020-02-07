Курсант-пограничник спас тонущего ребенка в лидском озере

Инцидент произошел 4 февраля вблизи дамбы на Первом Лидском озере.

Фото: ГПК

Будущий офицер Леонид Зданович находился на родине в Лиде в отпуске. Он занимался на спортплощадке вблизи водоема и услышал крики с призывом о помощи. Парень сразу же поспешил на место происшествия, сообщили в пресс-службе ГПК.

Десятилетний мальчик, играя возле воды, поскользнулся и упал в озеро. Еще до прибытия спасателей на берегу Леонид спас ребенка и оказал ему первую помощь.