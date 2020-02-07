Многоэтажный МФК с кинотеатром построят в Курасовщине

Многофункциональный общественный комплекс, в составе которого будет перехватывающий паркинг, построят на пересечении улиц Корженевского и Кижеватова.

Проектное решение одобрили 7 февраля на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска, передает агентство «Минск-Новости» .

Площадка для такого строительства приобретена инвестором с аукциона. Комплекс будет состоять из трех частей: 4-уровневого паркинга на 600 мест, административной высотки и 3-этажного стилобата, в котором разместятся объекты обслуживания.

Например, первый этаж стилобата планируется отдать в основном под продовольственную торговлю, второй — непродовольственную, на 3-м расположатся многозальный кинотеатр вместимостью до 240 зрителей, фудкорт на 100 посадочных мест, также намечены детский развлекательный центр, помещения для коворкинга.

Все части комплекса будут связаны пешеходной улицей, по одну сторону которой разместится перехватывающая парковка, по другую — высотка со стилобатом.

Члены архитектурного совета единодушно одобрили облик будущего комплекса.