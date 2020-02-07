Группа «Сафмар» поставит топливо на российские АЗС в Беларуси для покрытия дефицита

Российские нефтяные компании начали закупку топлива для своих АЗС в Беларуси у компаний группы «Сафмар», чтобы восполнить дефицит, сообщил БелаПАН источник в нефтяной отрасли.

«Белорусские заводы работают с компаниями группы по процессингу. Часть нефтепродуктов, полученных по процессингу, будет реализована "Сафмаром" российским компаниям, чьи АЗС сейчас испытывают определенный дефицит в топливе для розницы», — сказал собеседник.

Свои АЗС в Беларуси имеют компании «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и «Татнефть».

Ранее представитель компании «Лукойл Белоруссия» сообщил БелаПАН, что в последнее время происходят сбои в поставках топлива на АЗС с НПЗ в Мозыре и Новополоцке. Компания была вынуждена на время ввести лимит на продажу дизтоплива на некоторых региональных заправках. Одному клиенту отпускали не больше 100 литров. В концерне «Белнефтехим» такие меры расценили как самоуправство. В итоге «Лукойл Белоруссия» сняла ограничения.

С начала года белорусские НПЗ работают на минимальной загрузке из-за отсутствия долгосрочных контрактов с российскими компаниями на поставку нефти. Группа «Сафмар» близкого к Александру Лукашенко бизнесмена Михаила Гуцериева является единственным поставщиком углеводородного российского сырья в Беларусь. В январе «Сафмар» поставил 500 тысяч тонн, в феврале поставит около 450 тысяч тонн нефти. Беларусь также закупила 86 тысяч тонн в Норвегии. Кроме того, на заводах перерабатывают нефть собственной добычи.