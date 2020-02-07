Видеофакт. Лукашенко и Путин в Сочи играют в хоккей
Президенты Беларуси и России в Сочи проводят хоккейный матч.
Александр Лукашенко и Владимир Путины играют за команду «белых». В одной тройке с ними и младший сын белорусского лидера Николай Лукашенко.
На ледовой арене также присутствует бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он в хоккей не играет.
После матча президенты продолжат переговоры в расширенном формате. Перерыв был вызван тем, что из-за плохой погоды самолет с членами российской делегации не смог приземлиться в Сочи и был вынужден уйти на аэродром Минеральных Вод.
Этим же рейсом в Сочи летели и журналисты из пула российского президента. Лукашенко и белорусская делегация, напомним, прилетели в Сочи накануне.