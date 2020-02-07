Видеофакт. Лукашенко и Путин в Сочи играют в хоккей

Президенты Беларуси и России в Сочи проводят хоккейный матч.

Александр Лукашенко и Владимир Путины играют за команду «белых». В одной тройке с ними и младший сын белорусского лидера Николай Лукашенко.

Путин и Лукашенко возглавляют разные страны, но играют за одну сборную - "белых". Белорусский лидер в свитере с номером 1, российский - 11. Но с капитанской нашивкой на груди. Команды ушли на перерыв при счете 3:1. Ведут БелоРоссы pic.twitter.com/dIPPUQq22g — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2020

На ледовой арене также присутствует бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он в хоккей не играет.

После матча президенты продолжат переговоры в расширенном формате. Перерыв был вызван тем, что из-за плохой погоды самолет с членами российской делегации не смог приземлиться в Сочи и был вынужден уйти на аэродром Минеральных Вод.

Этим же рейсом в Сочи летели и журналисты из пула российского президента. Лукашенко и белорусская делегация, напомним, прилетели в Сочи накануне.