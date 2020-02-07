Видеофакт. Лукашенко и Путин в Сочи играют в хоккей

/ Политика
Просмотров: 70

Президенты Беларуси и России в Сочи проводят хоккейный матч.

Александр Лукашенко и Владимир Путины играют за команду «белых». В одной тройке с ними и младший сын белорусского лидера Николай Лукашенко.

 

 

На ледовой арене также присутствует бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он в хоккей не играет.

После матча президенты продолжат переговоры в расширенном формате. Перерыв был вызван тем, что из-за плохой погоды самолет с членами российской делегации не смог приземлиться в Сочи и был вынужден уйти на аэродром Минеральных Вод.

Этим же рейсом в Сочи летели и журналисты из пула российского президента. Лукашенко и белорусская делегация, напомним, прилетели в Сочи накануне.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хоккей-Лукашенко Лукашенко-Путин Персона: Александр Лукашенко Николай Лукашенко Дмитрий Медведев Владимир Путин Город: Сочи

Другие материалы на эту тему:

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. День Победы Путина над Лукашенко

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. День Победы Путина над Лукашенко

Лукашенко свозил Путина на свою малую родину: поил водой, кормил драниками

Лукашенко свозил Путина на свою малую родину: поил водой, кормил драниками

«Утка» про инсульт у Лукашенко — это чтобы не лететь к Путину в Сочи?

«Утка» про инсульт у Лукашенко — это чтобы не лететь к Путину в Сочи?

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Оранжевый уровень опасности для Путина

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Оранжевый уровень опасности для Путина