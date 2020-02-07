Граждан с ВИЧ-инфекцией будут призывать на военную службу по мобилизации

В Беларуси изменились требования к состоянию здоровья граждан, связанные с воинской обязанностью.

Соответствующее постановление министерств обороны и здравоохранения № 1/1 от 3 января 2020 года официально опубликовано на Национальном правовом портале 7 февраля, после чего вступает в силу.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, документ принят в том числе с целью уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу, по следующим классам заболеваний: заболевания опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы; заболевания эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся незначительными нарушениями сердечного ритма.

«Также постановление совершенствует экспертные подходы в связи с современными достижениями медицины и корректирует требования к состоянию здоровья по отдельным военно-учетным специальностям», — говорится в сообщении.

В министерстве особо отметили, что «кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено».

Между тем, по информации сайта Центра прав призывника, постановление расширяет перечень заболеваний, при наличии которых призывник считается годным для службы в армии. Отмечается, что призывники «при приписке и призыве на срочную военную службу, службу в резерве, военнообязанные без офицерских званий при призыве на сборы, поступающие на военную службу по контракту не на офицерскую должность и проходящие альтернативную службу граждане», теперь на медосмотре будут признаваться годными со следующими диагнозами (при определенных степенях): недостаточная масса тела, ожирение II степени, сколиоз II степени, варикоз нижних конечностей, аномалии прикуса с разбежкой 5 мм, одиночные камни в почках, перенесенная лазеркоагуляция сетчатки глаза, аномалии прикуса, деформирующий артроз, некоторые заболевания сердца и так далее.

В некоторых случаях будет меньше возможностей получить отсрочку по состоянию здоровья или сокращается ее срок.

Кроме того, будут признаваться негодными в мирное время граждане с ВИЧ-инфекцией в стадии первичных проявлений (стадии 1, 2А, 2Б, 3), что позволит призывать их на военную службу по мобилизации.

На сайте отмечается, что изменения «не коснутся граждан, которым в мирное время не нужно проходить медицинское освидетельствование, например, достигшим 27-летнего возраста военнообязанным, ранее признанным негодными, гражданам, признанным негодными в 24—27 лет, а также негодными по статьям, освобождающим от переосвидетельствования».