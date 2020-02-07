Граждан с ВИЧ-инфекцией будут призывать на военную службу по мобилизации

/ Общество
Просмотров: 472

В Беларуси изменились требования к состоянию здоровья граждан, связанные с воинской обязанностью.

Соответствующее постановление министерств обороны и здравоохранения № 1/1 от 3 января 2020 года официально опубликовано на Национальном правовом портале 7 февраля, после чего вступает в силу.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, документ принят в том числе с целью уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу, по следующим классам заболеваний: заболевания опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы; заболевания эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся незначительными нарушениями сердечного ритма.

«Также постановление совершенствует экспертные подходы в связи с современными достижениями медицины и корректирует требования к состоянию здоровья по отдельным военно-учетным специальностям», — говорится в сообщении.

В министерстве особо отметили, что «кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено».

В Беларуси появится новый вид военной службы

Между тем, по информации сайта Центра прав призывника, постановление расширяет перечень заболеваний, при наличии которых призывник считается годным для службы в армии. Отмечается, что призывники «при приписке и призыве на срочную военную службу, службу в резерве, военнообязанные без офицерских званий при призыве на сборы, поступающие на военную службу по контракту не на офицерскую должность и проходящие альтернативную службу граждане», теперь на медосмотре будут признаваться годными со следующими диагнозами (при определенных степенях): недостаточная масса тела, ожирение II степени, сколиоз II степени, варикоз нижних конечностей, аномалии прикуса с разбежкой 5 мм, одиночные камни в почках, перенесенная лазеркоагуляция сетчатки глаза, аномалии прикуса, деформирующий артроз, некоторые заболевания сердца и так далее.

В некоторых случаях будет меньше возможностей получить отсрочку по состоянию здоровья или сокращается ее срок.

Кроме того, будут признаваться негодными в мирное время граждане с ВИЧ-инфекцией в стадии первичных проявлений (стадии 1, 2А, 2Б, 3), что позволит призывать их на военную службу по мобилизации.

На сайте отмечается, что изменения «не коснутся граждан, которым в мирное время не нужно проходить медицинское освидетельствование, например, достигшим 27-летнего возраста военнообязанным, ранее признанным негодными, гражданам, признанным негодными в 24—27 лет, а также негодными по статьям, освобождающим от переосвидетельствования».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: армейский призыв мобилизация Минобороны

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко не нужна политика в Министерстве обороны

Лукашенко не нужна политика в Министерстве обороны

Поступившие в этом году юноши вместо вуза могут отправиться в армию

Поступившие в этом году юноши вместо вуза могут отправиться в армию

Игорь Драко. СТРАСТИ. Призывник, тикай из Беларуси!

Игорь Драко. СТРАСТИ. Призывник, тикай из Беларуси!

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. «Поправки» Равкова восемь раз нарушают Конституцию

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. «Поправки» Равкова восемь раз нарушают Конституцию