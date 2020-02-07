«Как в 1970-х». Архитектурный совет раскритиковал проект гостиницы в Минске

Инвестор предложил построить гостиницу с рестораном возле протестантской церкви «Благодать» на улице Гурского в Минске.

Предполагается, что на первом этаже нового здания расположатся торговые объекты, выше — ресторан, административные помещения, пять этажей займут гостиничные номера, рассчитанные на 180-200 человек, а на последнем уровне будет многофункциональный зал, сообщили в агентстве «Минск-Новости» .

Члены совета порекомендовали авторам предпроектного решения поработать над архитектурой объекта, поскольку сочли ее недостаточно выразительной.

«Ощущение, что это проект 1970-х, но сегодня другое время, другие материалы, надо поднять планку и дополнительно поискать облик здания», — такое мнение было поддержано всеми. Также прозвучал совет быть смелее в поисках образа и создавать не фоновую архитектуру, а что-то такое, что задаст тон всей застройке улицы.