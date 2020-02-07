Страны Балтии подпишут декларацию об отказе от электроэнергии БелАЭС

Литва, Латвия и Эстония подпишут декларацию о намерении отказаться от закупки у Беларуси электроэнергии, которую будет вырабатывать БелАЭС.

Источник: lrv.lt

Договоренность достигнута в пятницу в Таллине на встрече глав правительств стран Балтии, сообщает пресс-служба правительства Литвы.

«Мы рады, что приближаемся к общей позиции стран Балтии не покупать электроэнергию у небезопасной Островецкой АЭС», — прокомментировал договоренность премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Он также отметил, что Литва вместе с Латвией, Эстонией и Европейской комиссией найдет решение «для надлежащего контроля за происхождением электроэнергии, поступающей в наши сети из третьих стран».