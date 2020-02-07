Выживший пассажир рассказал об авиакатастрофе в Стамбуле

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Альпер Кулу одним из первых вышел из самолета Boeing 737 авиакомпании Pegasus.

Кулу рассказал, что лайнер трясло весь полет, прежде чем он разбился во время посадки в аэропорту, передает Би-би-си.

«Наша скорость при приземлении была выше, чем обычно. После посадки прозвучало объявление: "Вы можете включить свои мобильные телефоны. Добро пожаловать в Стамбул". Самолет несколько раз качнулся влево и вправо. Затем он подскочил и падал где-то 40 метров, будто-то с холма, потом он разбился на три части», — делится мужчина.


Число жертв авиакатастрофы в Стамбуле возросло до трех

Прибывшие пожарные говорили в мегафон, что из-за разлива топлива самолет может взорваться. Они призывали быстрее эвакуироваться.

Мужчине удалось выбраться на холм со сломанной рукой, где его ожидали медики. Однако, по его словам, на борту оставались люди с более серьезными травмами.

Смертельная посадка самолета в Стамбуле произошла в среду, 5 февраля. На борту находились 183 человека, практически все были госпитализированы. По последним данным, число жертв инцидента возросло до трех человек.
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Тэги: Pegasus авиакатастрофа Персона: Альпер Кулу Город: Стамбул

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