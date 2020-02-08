Беларусь ожидает фронтальный раздел

В субботу, восьмого февраля, погоду на территории Беларуси в основном будет определять фронтальный раздел, перемещающийся из Финляндии.

По прогнозу синоптиков, в юго-западных регионах скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (снег, мокрый снег). Местами туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в регионах прогнозируется следующая: