Рада инициирует создание парламентской следственной комиссии по делу Шеремета

Верховная Рада Украины создает временную следственную комиссию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Соответствующий проект уже зарегистрирован, сообщила на брифинге в парламенте депутат фракции «Европейская солидарность» (бывший Блок Петра Порошенко) Ирина Фриз.

«Мы желаем в рамках осуществления демократического парламентского контроля создать площадку в стенах парламента, где непредвзято, незаангажированно, без каких-либо манипуляций и инсинуаций мы позволим рассматривать это дело», — сказала депутат. По ее словам, это необходимо, чтобы вовлеченные в дело стороны могли слышать друг друга, а общество убедилось, что это дело является резонансным не только за пределами парламента.

В состав комиссии вошли представители правящей фракции «Слуга народа», а также фракций «Батькивщина», «Голос», «Европейская солидарность» (все, кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь») и внефракционные депутаты.

«Мы желаем довести это дело до логического конца и не хотим, чтобы результат назначали, чтобы теряли репутацию те или иные должностные лица, правоохранительные органы, судебная система», — заявила Фриз.

Проект постановления о создании комиссии будет рассмотрен на заседании регламентного комитета ВР 12 февраля.

Накануне, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от МВД страны реального результата в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. «Мы ждем результат — реальный, не на словах, а на деле», — подчеркнул он.

3 февраля Офис генерального прокурора Украины (бывшая Генеральная прокуратура) «на срок до четырех месяцев» продлил досудебное расследование уголовного дела об убийстве журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета.

«Предусмотренное законом продление срока досудебного расследования прежде всего необходимо для исполнения следователями органа досудебного расследования (МВД Украины. — БелаПАН.) письменных указаний прокуроров от 28 января 2020 года о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов», — сообщила пресс-служба офиса.

Проверка аргументов «потребует дополнительного времени», назначенные экспертизы и ряд следственных действий «не могли быть завершены и осуществлены по объективным причинам из-за сложности уголовного производства», отмечалось в релизе.

Подозрение в умышленном убийстве уроженца Беларуси Павла Шеремета было предъявлено трем гражданам:

48-летнему сержанту сил специальных операций музыканту группы Riffmaster (одновременно его кличка) Андрею Антоненко;

40-летней Юлии Кузьменко (волонтер, детский хирург, кличка Лиса);

26-летней Яне Дугарь (военнослужащая по контракту, медсестра).

Они были задержаны 12 декабря прошлого года. По мнению следствия, Антоненко вместе с неустановленными лицами изготовил взрывное устройство, Кузьменко прикрепила его к днищу автомобиля, на котором передвигался Шеремет, а Дугарь вела разведку местности накануне преступления.

14 декабря суд Печерского района Киева арестовал Антоненко и Кузьменко до 8 февраля 2020 года, а Дугарь отправил под домашний арест. Все трое считают себя невиновными.

24 января суд изменил меру пресечения Дугарь на ночной домашний арест. 3 февраля будет рассмотрена жалоба Кузьменко на меру пресечения.

Исполнительный директор «Украинской правды», ведущий радиостанции «Вести» Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева. По словам руководства МВД и Национальной полиции, сейчас основной версией мотива убийства является попытка дестабилизации ситуации в Украине.