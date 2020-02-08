«Вот он, реальный рейтинг, а не то, что рисуют на федеральных каналах». Как на самом деле в России любят Путина
В сети набирает популярность недавно размещенный ролик из одной из многоэтажек российской столицы.
На видео блогер повесил в лифте подъезда большой портрет президента Владимира Путина.
Жильцы, мягко говоря, не одобрили такой редизайн кабины.
Внимание, ненормативная лексика!
В комментариях к этому видео пользователи вдоволь посмеялись, отмечая, что это реальное доверие президенту: «Вот он, реальный рейтинг, а не то, что рисуют на федеральных каналах».
Отметим, что по
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73,1% респондентов (не доверяют 23,3%). В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель главы государства составил 30,6%.