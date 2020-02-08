За сорок минут в огне погибли три человека

За минувшие дежурные сутки на пожарах на территории страны погибли три человека.

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По информации МЧС, первую жизнь (56-летнего мужчины) огонь унес в деревне Кабоши (Браславский район). Сообщение на пульт дежурного поступило в 20:44.

Буквально через сорок минут сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного Борисовского РОЧС. В деревне Нивки в огне погибли хозяин дома и его гость (обоим по 64 года).

Всего с начала года в Беларуси произошло 530 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 596), на которых погибли 94 человека (69).