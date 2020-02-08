Американец умер в Ухане: всего вирус 2019-nCoV забрал жизни более 700 человек

По информации американских СМИ, гражданин США умер от короновируса 2019-nCoV.

Как отмечает NYT , умершему было 60 лет. На момент заражения он находился в эпицентре эпидемии — китайском Ухане.

В Госкомитете по здравоохранению КНР сообщили, что на 0 часов восьмого февраля заболевшими считается 34 921 человек. Вирус забрал жизни 724 человек. Справились с болезнью 2 207 паентов.

Шестого февраля сообщалось, что в Китае умер доктор Ли Вэньлян, который в конце прошлого года одним из первых забил тревогу, сообщив коллегам о надвигающейся беде.

Лишь в конце января глава КНР Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

Ранее Минздрав Беларуси сообщал, что коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался.

По словам министра Владимира Караника, в Национальном аэропорту Минск планируется ввести двойной контроль для выявления коронавируса. Первичный контроль будет на борту. При выявлении подозрения на ОРВИ он продолжится в изолированном помещении.

В ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».