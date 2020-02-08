Фотофакт. В Бресте фургон перевернулся в результате столкновения с «Ауди»

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал молодой человек, случилось накануне примерно в семь часов вечера на улице Октябрьской революции.

По информации Госавтоинспекции областного центра, 26-летний водитель фургона «Ивеко», поворачивая налево, не предоставил преимущество «Ауди» из-за чего произошло столкновение. От удара мини-грузовик опрокинулся на левый бок.

24-летний водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.