Фотофакт. В Бресте фургон перевернулся в результате столкновения с «Ауди»

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал молодой человек, случилось накануне примерно в семь часов вечера на улице Октябрьской революции.

По информации Госавтоинспекции областного центра, 26-летний водитель фургона «Ивеко», поворачивая налево, не предоставил преимущество «Ауди» из-за чего произошло столкновение. От удара мини-грузовик опрокинулся на левый бок.

24-летний водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.
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Тэги: ДТП Город: Брест

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