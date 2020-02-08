«Это немыслимо». Белый дом не сможет гарантировать поставки нефти из США в Беларусь

Эксперт российской консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин считает, что Администрация США не в состоянии гарантировать поставки американской нефти в Беларусь.

Как заявил он в интервью на youtube-канале «Фейгин live», комментируя минские заявления госсекретаря США Майкла Помпео, «американская администрация никого не обеспечивает — обеспечивают американские компании. И когда Помпео сказал «обращайтесь» — [это значит] обращайтесь к американским компаниям, которые и торгуют нефтью. Белый дом нефтью не торгует».

«Абсолютно никто никаких гарантий не давал, Помпео тем более. И он не мог давать такие гарантии, — заявил Крутихин. — Я не могу себе представить, чтобы в овальный офис в Белом доме позвали каких-то руководителей американских трейдерских, нефтяных компаний и дали бы им указание, по каким ценам и куда отправлять нефть или сжиженный газ, или что-то там еще. То есть это немыслимо. Это не экономика Беларуси или России… Обеспечить такие гарантии Белый дом просто не в состоянии».

Кроме того, отметил эксперт, есть проблемы с доставкой американской нефти. Через Клайпедский порт, обратил внимание Крутихин, можно переваливать не более 3 млн тонн нефти в год.

Можно также использовать литовский порт Бутинге на границе с Латвией, но в любом случае нефть обойдется Минску дорого при покупке по мировой цене и затратах на доставку, убежден эксперт.

При этом при использовании северного пути можно обеспечить «небольшими объемами» только Новополоцкий НПЗ, а для доставки сырья на Мозырский НПЗ необходимо задействовать Черное море и нефтепровод Одесса — Броды, «но это опять-таки дорого».

По словам Крутихина, такого рода поставки могут обеспечить энергетическую независимость Беларуси, закрыв внутреннюю потребность в сырье с учетом собственной добычи, но не экономическую независимость, которая подразумевает переработку гораздо большего объема нефти для внешних рынков.

Шантажировать Кремль нефтепроводом «Дружба», проходящим через белорусскую территорию, Минску не удастся, считает Крутихин.

В качестве аргумента он привел острый энергетический конфликт 13-летней давности между двумя странами и письмо, написанное в январе 2007 года президентом «Транснефти» Семеном Вайнштоком президенту РФ Владимиру Путину.

«У меня есть копия с резолюцией Путина на этом письме. Он (Вайншток. — БелаПАН.) предлагал «Дружбу» вообще закрыть. И на границе с Беларусью, на компрессорной станции Унеча, поставить отвод и направить его в сторону российских терминалов на Балтике и всю нефть отгружать на экспорт не через «Дружбу», которая за многие годы своей работы трижды, четырежды, пять раз себя окупила, все самортизировала, а через другие порты. Тогда Путин написал «Согласен» на этом плане», — сказал эксперт.

По его словам, Вайншток выдвинул свою инициативу «в связи с неконструктивной позицией белорусского руководства по поводу условий транзита».

«То есть Россия вполне может это сделать: сама прекратить действие «Дружбы». Нефтепровод от Унечи к Балтике построен. Не в том объеме, в котором было запланировано — а было запланировано 75 млн тонн в год, а для Беларуси там все-таки вежливо оставляли 18 млн тонн для двух нефтеперерабатывающих заводов. Но тогда (…) против этого очень сильно воспротивились получатели российской нефти по «Дружбе»: по северной ветке — это Польша и Германия, а по южной ветке — это Словакия, Чехия и Венгрия. У них, особенно у этих трех стран на южной ветке, не было другой возможности получать нефть для своих нужд. Но та ситуация показала, что угроза закрытия «Дружбы» с Россией не пройдет, этот аргумент белорусский не сработает», — заявил Крутихин.

1 февраля в Минске Майкл Помпео заявил, что США готовы полностью обеспечить Беларусь нефтью по конкурентным ценам, нужно только обратиться.