В Минске произошло крупное ДТП

Два человека серьезно пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия, случившегося сегодня в центре Минска.

Фото УГАИ Минска

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, водитель «БМВ», двигаясь по проспекту Машерова в сторону улицы Куйбышева, не уступил дорогу «Джили», который ехал по улице М.Богдановича в направлении улицы В.Хоружей.

От удара «Джили» отбросило на стоящие «Форд» и еще один «БМВ».

Двое пострадавших (водитель-мужчина и пассажир-женщина «Джили») были доставлены в больницу.