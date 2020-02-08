В Минске произошло крупное ДТП

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Два человека серьезно пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия, случившегося сегодня в центре Минска.

Фото УГАИ Минска

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Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, водитель «БМВ», двигаясь по проспекту Машерова в сторону улицы Куйбышева, не уступил дорогу «Джили», который ехал по улице М.Богдановича в направлении улицы В.Хоружей.

От удара «Джили» отбросило на стоящие «Форд» и еще один «БМВ».

Двое пострадавших (водитель-мужчина и пассажир-женщина «Джили») были доставлены в больницу.
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Тэги: ДТП Город: Минск

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