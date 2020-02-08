В ночь на 8 февраля впервые нынешней зимой температура воздуха опустилась ниже 10 градусов мороза.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , холоднее всего было в Езерище на севере Витебской области — 11,1 градуса ниже нуля. Двузначные показатели со знаком минус отмечены также в Мстиславле (10,4) и Горках (10) на востоке Могилевской области.

До этого самой холодной была ночь на 6 февраля в Брагине (Гомельская область) — минус 9,6.

В Минске ночь на 8 февраля также была самой холодной с начала нынешней календарной зимы — 7,2 градуса ниже нуля. Предыдущий минимум был отмечен накануне (6,7).

Последний раз температура падала до 10 и ниже градусов мороза в ночь на 31 октября прошлого года (10 — в Василевичах Гомельской области, 10,3 — в Бобруйске Могилевской области; в обоих населенных пунктах были зафиксированы антирекорды ночи за весь период метеонаблюдений).

Зимой-2018/19 температура ниже минус 10 была зафиксирована в начале декабря, а зимой-2017/18 — в ночь на 13 января.

Ранее Белгидромет сообщил, что декабрь 2019 года оказался самым теплым после декабря 2006-го, а январь 2020-го — самым теплым за всю историю инструментальных метеонаблюдений.

В декабре было 11 дней с рекордами тепла, в январе — девять, в феврале — пока два. Рекорды холода этой зимой не фиксировались.

Ночью 9 февраля, по прогнозу Белгидромета, ожидается небольшой мороз, а днем на всей территории будет выше нуля.

Если долгосрочный цифровой прогноз оправдается (плюсовая температура практически ежедневно до конца месяца), ночь на 8 февраля останется самой холодной в нынешнем зимнем сезоне.