Американские ученые назвали продукты, помогающие сберечь печень

Забота о собственной печени является важной задачей человека, ведь именно от способности очищать организм от токсических соединений зависит здоровье всех органов и систем.

В издании Nutrients.News опубликован перечень веществ наиболее эффективных в профилактике и борьбе с ожирением печени.

Расторопша

Эта трава содержит в своем составе активное соединение силимарин, который снижает процессы окисления в клетках печени, оказывает противовоспалительное действие, участвует в регулировке жирового обмена в печени.

Так же отмечена способность силимарина снижать рост раковых клеток, увеличивать продолжительность жизни у людей с раком печени.

Витамин «С»

Обладает способностью защищать клетки печени от повреждения, способствует уменьшению жировых накоплений в печени.

В большом количестве данный витамин содержится во всех видах капусты, цитрусовых, сладком перце, томатах, киви.

Глутатион

Основной задачей данного элемента является выведение токсинов из организма.

Поддержать достаточное количество глутатиона в организме можно употребляя в достаточном количестве спаржу, авокадо, брокколи, яйца, чеснок, зеленый чай.

Альфа-липоевая кислота

Данный водорастворимый элемент необходим для усиления действия глутатиона, помогая нейтрализовать токсические соединения, и выведению тяжелых металлов.

Достаточное количество этого витаминоподобного вещества содержится в мясе говядины нежирных сортов, пишет med-heal.ru .

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