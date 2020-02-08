Американские ученые назвали продукты, помогающие сберечь печень
Забота о собственной печени является важной задачей человека, ведь именно от способности очищать организм от токсических соединений зависит здоровье всех органов и систем.
В издании Nutrients.News опубликован перечень веществ наиболее эффективных в профилактике и борьбе с ожирением печени.
Расторопша
Эта трава содержит в своем составе активное соединение силимарин, который снижает процессы окисления в клетках печени, оказывает противовоспалительное действие, участвует в регулировке жирового обмена в печени.
Так же отмечена способность силимарина снижать рост раковых клеток, увеличивать продолжительность жизни у людей с раком печени.
Витамин «С»
Обладает способностью защищать клетки печени от повреждения, способствует уменьшению жировых накоплений в печени.
В большом количестве данный витамин содержится во всех видах капусты, цитрусовых, сладком перце, томатах, киви.
Глутатион
Основной задачей данного элемента является выведение токсинов из организма.
Поддержать достаточное количество глутатиона в организме можно употребляя в достаточном количестве спаржу, авокадо, брокколи, яйца, чеснок, зеленый чай.
Альфа-липоевая кислота
Данный водорастворимый элемент необходим для усиления действия глутатиона, помогая нейтрализовать токсические соединения, и выведению тяжелых металлов.
Достаточное количество этого витаминоподобного вещества содержится в мясе говядины нежирных сортов, пишет
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