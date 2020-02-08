Тысячи поляков вышли в центр Варшавы в поддержку судебной реформы

Под лозунгом «Довольно! Судейская каста!» в центре польской столицы у здания Конституционного суда сегодня прошла многотысячная демонстрация.

Фото PAP/Wojciech Olkuśnik

Манифестанты вышли на улицы, чтобы поддержать судебную реформу, которую проводит правительство.

Акция была организована редакцией Gazeta Polska. Демонстранты протестовали против ситуации в системе судопроизводства, судейского произвола, неподконтрольных судов, а также вмешательства Еврокомиссии во внутренние дела Польши, в отношении которой Брюссель в связи с судебной реформой запустил штрафную процедуру.

Прибывшие со всей Польши участники митинга у здания Конституционного суда Польши также потребовали, чтобы несмотря на сопротивление со стороны части судейской среды, а также невиданный нажим со стороны ЕК и Суда ЕС, правительство Матеуша Моравецкого довело до конца судебную реформу.

На уходящей неделе президент Польши Анджей Дуда утвердил закон о поправках в существующие законы об устройстве и функционированию судов общей юрисдикции.

Принятые 20 декабря 2019 года парламентом Польши поправки к Закону об устройстве и функционировании судов, а также Закону о Верховном суде, в частности, предусматривают дисциплинарную ответственность судей за действия, которые значительно затрудняют функционирование системы правосудия, а также за общественную и политическую деятельность, противоречащую принципам независимости судов и судей.