Тысячи поляков вышли в центр Варшавы в поддержку судебной реформы

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Под лозунгом «Довольно! Судейская каста!» в центре польской столицы у здания Конституционного суда сегодня прошла многотысячная демонстрация.

Фото PAP/Wojciech Olkuśnik

Манифестанты вышли на улицы, чтобы поддержать судебную реформу, которую проводит правительство.

Акция была организована редакцией Gazeta Polska. Демонстранты протестовали против ситуации в системе судопроизводства, судейского произвола, неподконтрольных судов, а также вмешательства Еврокомиссии во внутренние дела Польши, в отношении которой Брюссель в связи с судебной реформой запустил штрафную процедуру.

Прибывшие со всей Польши участники митинга у здания Конституционного суда Польши также потребовали, чтобы несмотря на сопротивление со стороны части судейской среды, а также невиданный нажим со стороны ЕК и Суда ЕС, правительство Матеуша Моравецкого довело до конца судебную реформу.

На уходящей неделе президент Польши Анджей Дуда утвердил закон о поправках в существующие законы об устройстве и функционированию судов общей юрисдикции.

Принятые 20 декабря 2019 года парламентом Польши поправки к Закону об устройстве и функционировании судов, а также Закону о Верховном суде, в частности, предусматривают дисциплинарную ответственность судей за действия, которые значительно затрудняют функционирование системы правосудия, а также за общественную и политическую деятельность, противоречащую принципам независимости судов и судей.

Кроме того, новые урегулирования вносят изменения в процедуру избрания председателя Верховного суда, сообщает polskieradio.pl.
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Тэги: судебная реформа Польша Город: Варшава

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