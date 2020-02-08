Председатель Партии БНФ Григорий Костусев задержан на украинско-белорусской границе

Вечером 8 февраля на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельском районе белорусскими пограничниками задержан председатель Партии БНФ Григорий Костусев и трое его соратников, в том числе Игорь Ляльков и Сергей Сентюров.

Как сообщил БелаПАН Григорий Костусев, они возвращались из Киева, где принимали участие в ряде мероприятий, в том числе в конференции «Гибридная война РФ против Беларуси» и «Бандеровских чтениях».

«Сотрудник пограничной службы тщательно осмотрел наши вещи, заметил брошюры с «Бандеровских чтений». Я думаю, что первоначально его внимание привлек бело-красно-белый флаг на лобовом стекле автомобиля. Пограничники передали нас таможенникам, те оправили нас в бокс на углубленный досмотр. Весь автомобиль «отколошматили». Брошюру, по словам сотрудника таможни, отправили на экспертизу в Гомель», — рассказал Костусев.

Задержанные уже более трех с половиной часов находятся в помещении таможни. Костусев написал жалобу на неправомерные действия сотрудников таможни.

VII «Бандеровские чтения» открылись 8 февраля в здании горсовета Киева. Их традиционно проводит негосударственный аналитический центр «Украинские студии стратегических исследований».