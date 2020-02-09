В Минске пропал молодой мужчина

В белорусской столице уже несколько дней ведутся поиски 31-летнего Павла Круглика.

Как сообщается, молодой человек шестого февраля ушел из дома (проживает на улице Ангарская, 26/1) в неизвестном направлении и пропал.

До настоящего времени он не выходит на связь с родными и близкими, о его местонахождении ничего не известно.

Ранее сообщалось, что в Минске нашли погибшим 63-летнего мужчину. На днях, напомним, сообщалось, что в Лидском районе было найдено тело пропавшего 22-летнего парня. В Витебской области по причине смерти пропавшего были прекращены поиски 61-летнего мужчины, а в Ивьевском районе погиб пропавший 32-летний молодой человек.