Белорусские власти займутся «Бандеровскими чтениями»

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Задержанных в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе представителей Партии БНФ и движения «Разам» отпустили, продержав четыре часа.

Григорий Костусев и Игорь Ляльков продолжили путь домой примерно в 22:40.

Напомним, и еще два активиста оппозиции были задержаны на белорусской таможне, когда возвращались из Киева.

Они принимали участие в конференции «Гибридная война РФ против Беларуси» и VII «Бандеровских чтениях», которые проводит негосударственный аналитический центр «Украинские студии стратегических исследований».

По словам Костусева, внимание белорусских пограничников привлек вначале бело-красно-белый флаг на лобовом стекле автомобиля, а затем, при осмотре вещей, — брошюры «Бандеровских чтений». В результате автомобиль с политиками оправили на углубленный досмотр.

Как сообщил БелаПАН Григорий Костусев, их продержали на границе почти четыре с половиной часа. Таможенники изъяли для экспертизы печатную продукцию, которую оппозиционеры везли из Украины, в том числе — программу «Бандеровских чтений», книгу «Памятники истории Украины» и документы Движения солидарности «Разам».

«Исследовали все наши личные вещи, машина была подвергнута досмотру в боксе, в туалет водили под присмотром», — рассказал Костусев. По его словам, результаты экспертизы таможенники обещали прислать по почте Сергею Сентюрову — водителю автомобиля, на котором они возвращались из Киева.

«Не извинились, ничего. Мы оставили запись в книге жалоб и предложений — о таких методах работы пограничников и таможенников», — сказал председатель Партии БНФ.
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Тэги: оппозиция Беларусь-Украина-граница Персона: Григорий Костусёв Игорь Ляльков Сергей Сентюров

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