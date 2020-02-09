Морозы ушли: в Беларуси вновь будет тепло

Небольшие морозы, которые несколько дней хозяйничали на территории Беларуси, как и прогнозировалось, уходят.

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В последний день недели погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы.

Утром ожидаются небольшие осадки (мокрый снег), слабый туман и гололед, на дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха в регионах днем будет находиться в следующих пределах: