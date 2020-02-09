Морозы ушли: в Беларуси вновь будет тепло
Небольшие морозы, которые несколько дней хозяйничали на территории Беларуси, как и прогнозировалось, уходят.
В последний день недели погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы.
Утром ожидаются небольшие осадки (мокрый снег), слабый туман и гололед, на дорогах гололедица.
Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха в регионах днем будет находиться в следующих пределах:
- Брест +4..+6°C;
- Витебск +1..+3°C;
- Гомель +1..+3°C;
- Гродно +3..+5°C;
- Могилев +1..+3°C;
- Минск +2..+4°C.