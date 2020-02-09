Морозы ушли: в Беларуси вновь будет тепло

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Небольшие морозы, которые несколько дней хозяйничали на территории Беларуси, как и прогнозировалось, уходят.

Фото pixabay.com

В последний день недели погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы.

Утром ожидаются небольшие осадки (мокрый снег), слабый туман и гололед, на дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха в регионах днем будет находиться в следующих пределах:

  • Брест +4..+6°C;
  • Витебск +1..+3°C;
  • Гомель +1..+3°C;
  • Гродно +3..+5°C;
  • Могилев +1..+3°C;
  • Минск +2..+4°C.
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Тэги: погода

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