Неофициально: по «сахарному делу» задержан экс-глава МВД Игорь Шуневич

В сети распространяется слух о том, что по «сахарному делу» КГБ задержал бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича.

Как сообщает телеграм-канал NEXTA, со ссылкой на своих читателей, генерал-лейтенант «задержан и находится в СИЗО КГБ».

Официально эта информация не подтверждается. Впрочем, напомним, спецслужбы несколько дней утверждали, что ничего не знают о задержаниях директоров сахарных комбинатов.

Отметим, что до сих пор Шуневич не был замечен в каких-либо коррупционных действиях. Поэтому делать выводы и утверждать на 100%, что экс-министр замешан в «сахарном деле», по которому КГБ задержан семь человек, нельзя.

10 июня 2019 года, спустя семь лет и ровно один месяц, министр подал президенту рапорт об отставке, которую Лукашенко принял.

По словам Шуневича, в какой-то момент он «начал понимать, что нужно обеспечить определенную динамику, преемственность, скорость и эффективность решений», что «нужен свежий взгляд на работу» МВД.

Шуневич отметил, что «пришло время сменить род деятельности». «Все-таки достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился, может быть, мне действительно нужно попробовать что-то другое. Глава государства с этой мотивацией согласился», — заявил экс-министр.

Это директора всех четырех сахарных заводов Беларуси: Михаил Криштапович — руководитель Городейского сахарного комбината с 1997 года, Николай Прудник — руководитель Слуцкого сахарорафинадного комбината с 2004 года, Дмитрий Егоров — руководитель Скидельского сахарного комбината с 2006 года и Виктор Миронов — руководитель Жабинковского сахарного завода с 2008 года.

Также под арестом находятся: руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, учредитель российских компаний «Полимер», «Премиум Стайл» и «Нордин» Сергей Кононенко, бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня.

КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере) в отношении должностных лиц и по ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) в отношении коммерсантов.

Александр Лукашенко в ходе визита в Добруш рассказал некоторые подробности «сахарного дела»: «Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру, всех!»