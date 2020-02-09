Актер Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за создание вакцины от коронавируса

Гонконгский актер Джеки Чан заявил, что подарит 1 млн юаней (около 143 тыс. долларов) тому, кто изобретет лекарство от коронавируса 2019-nCoV.









Как сообщает РБК со ссылкой на The Straits Times, в своем официальном аккаунте в социальной сети Weibo 65-летний актер написал, что наука и технологии являются ключом к преодолению вируса. Поэтому он решил отблагодарить человека или организацию, которые первыми разработают вакцину от коронавируса.

Звезда нашумевших боевиков выразил надежду, что его намерение не будет неправильно истолковано. «Речь идет не о деньгах. Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса вместо того, чтобы наслаждаться жизнью», — написал Джеки Чан.

По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению, в КНР коронавирусом 2019-nCoV заражены уже более 37 тыс. человек. Погибли 811 человек в материковом Китае и двое за его пределами.