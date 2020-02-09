Видеофакт. В Гомеле двое пьяных избили вступившегося за девочек директора кафе

В субботу, 8 февраля, около шести часов вечера, в кафе «The Box 99» на улице Советской в Гомеле зашли двое нетрезвых мужчин.

Скриншот видео с камер наблюдения.

Как сообщает портал «Сильные Новости» , посетители сделали заказ, после чего сели за стол к девочкам-подросткам и стали к ним приставать. Те посчитали за лучшее покинуть заведение, но когда стали уходить, дебоширы начали срывать с них куртки. В конфликт вмешался директор кафе, который вступился за девочек.

Приятели вызвали директора «поговорить» на улицу. Как рассказали очевидцы, один из мужчин избивал директора, пока тот не потерял сознание. После этого агрессоры скрылись. Директора кафе госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Хулиганов разыскивает милиция.