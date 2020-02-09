Видеофакт. В Гомеле двое пьяных избили вступившегося за девочек директора кафе
Просмотров: 410
В субботу, 8 февраля, около шести часов вечера, в кафе «The Box 99» на улице Советской в Гомеле зашли двое нетрезвых мужчин.
Как сообщает портал
Приятели вызвали директора «поговорить» на улицу. Как рассказали очевидцы, один из мужчин избивал директора, пока тот не потерял сознание. После этого агрессоры скрылись. Директора кафе госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Хулиганов разыскивает милиция.