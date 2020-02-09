В понедельник Беларусь будет штормить — шквалистый ветер до 22 метров в секунду

Белгидромет предупреждает о неблагоприятном метеорологическом явлении на понедельник, 10 февраля 2019 года.

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На основании штормового предупреждения №4/2 10 февраля на большей части территории Беларуси, включая столицу, ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с.

В связи этим МЧС предупреждает о таких факторах опасности, как:

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;

отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;

повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;

падение деревьев.

Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует населению при сильном ветре:

- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- поставить автомобиль в гараж, а при его отсутствии припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- сторониться деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.