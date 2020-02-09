В понедельник Беларусь будет штормить — шквалистый ветер до 22 метров в секунду
Белгидромет
На основании штормового предупреждения №4/2 10 февраля на большей части территории Беларуси, включая столицу, ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с.
В связи этим МЧС предупреждает о таких факторах опасности, как:
повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;
отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;
повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;
падение деревьев.
Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует населению при сильном ветре:
- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- поставить автомобиль в гараж, а при его отсутствии припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- сторониться деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.