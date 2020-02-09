«Лежал на горящем диване». Пожарные спасли пенсионера в минской пятиэтажке

В субботу, 8 февраля, в 21:39 столичным спасателям поступило сообщение о сильном задымлении на третьем этаже пятиэтажки по улице Орловской — звонили соседи по подъезду.

На месте происшествия. Фото: МЧС

В ходе разведки спасатели установили очаг возгорания в двухкомнатной квартире. Бойцы звена газодымозащитной службы вынесли из жилья пенсионера, брата хозяйки. Как сообщает МЧС, мужчина лежал на горящем диване. Его передали бригаде скорой медицинской помощи, с ожогами и отравлением продуктами горения пострадавший доставлен в больницу.

Огонь повредил имущество на площади 1 кв.м., закопчена квартира. По предварительной версии, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.