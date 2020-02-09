Видеофакт. Пассажир «Боинга» снял жесткую посадку на брюхо в российском Усинске

Пассажирский самолет Boeing 737 компании UTair совершил аварийную посадку в городе Усинск (Коми, РФ). Из-за проблем с шасси лайнер приземлился на брюхо.

Фото: bloknot.ru

Как сообщает портал bloknot.ru , после удара о землю самолет развернуло на взлетно-посадочной полосе на 90 градусов. В конце полосы лайнер затормозил в снег. Людей эвакуировали по надувным трапам, все прошло в штатном режиме.

Самолет следовал рейсом из Москвы, на борту находились 94 пассажира. Один из них сумел снять через иллюминатор момент жесткой посадки.

Как сообщил генеральный директор АО «Комиавиатранс» Алексей Фесенко, в аварии никто не пострадал. При этом известно, что одна пассажирка была вынуждена обратиться в медсанчасть с травмой колена.

Напомним, что в среду, 5 февраля, подобное происшествие случилось при аварийной посадке самолета в аэропорту Стамбула. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены.