Видеофакт. Пассажир «Боинга» снял жесткую посадку на брюхо в российском Усинске
Пассажирский самолет Boeing 737 компании UTair совершил аварийную посадку в городе Усинск (Коми, РФ). Из-за проблем с шасси лайнер приземлился на брюхо.
Как сообщает портал
Самолет следовал рейсом из Москвы, на борту находились 94 пассажира. Один из них сумел снять через иллюминатор момент жесткой посадки.
Как сообщил генеральный директор АО «Комиавиатранс» Алексей Фесенко, в аварии никто не пострадал. При этом известно, что одна пассажирка была вынуждена обратиться в медсанчасть с травмой колена.
Напомним, что в среду, 5 февраля, подобное происшествие случилось при аварийной посадке самолета в аэропорту Стамбула. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены.