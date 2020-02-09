Темп заболеваемости смертельным коронавирусом пошел на спад

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На 9 февраля насчитывается 37563 зараженных смертельно опасным коронавирусом 2019-nCoV. Число заболевших за сутки увеличилось на 2635 человек — это меньше, чем в предыдущие дни, когда список заболевших за день вырастал более чем на 3000 человек. Таким образом, наблюдается спад темпов заболеваемости.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции излечился 2801 человек — это на 614 больше, чем накануне. Фото: bloknot.ru

Как сообщает bloknot.ru, за сутки коронавирус унес жизни 89 человек, всего насчитывается 813 умерших. В последние дни уровень смертности остается примерно одинаковым. Так днем ранее скончались 86 человек.

За сутки излечился 2801 человек, это на 614 более, чем накануне. Темпы выздоровления растут — днем ранее поправившихся было 583 человек, перед этим – 406.

В Китае, эпицентре заболевания, насчитывается 37199 заболевших и 811 умерших. Второе место занимает Япония — 96 заболевших, третье место — Сингапур с 40 заболевшими.

Напомним, что Джеки Чан выразил готовность пожертвовать миллион юаней разработчику вакцины от вируса 2019-nCoV.


Актер Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за создание вакцины от коронавируса

Напомним симптомы пневмонии, вызываемой коронавирусом: потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей), сухой, непродуктивный кашель, лихорадка и повышение температуры (38 °С или выше, озноб), затруднения при дыхании, боли в области груди, головная боль, боль в мышцах, общее недомогание.

Сюжет: 2019-nCoV
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Тэги: коронавирус спад темпов заболеваемости Персона: Джеки Чан

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