Темп заболеваемости смертельным коронавирусом пошел на спад
На 9 февраля насчитывается 37563 зараженных смертельно опасным коронавирусом 2019-nCoV. Число заболевших за сутки увеличилось на 2635 человек — это меньше, чем в предыдущие дни, когда список заболевших за день вырастал более чем на 3000 человек. Таким образом, наблюдается спад темпов заболеваемости.
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За сутки излечился 2801 человек, это на 614 более, чем накануне. Темпы выздоровления растут — днем ранее поправившихся было 583 человек, перед этим – 406.
В Китае, эпицентре заболевания, насчитывается 37199 заболевших и 811 умерших. Второе место занимает Япония — 96 заболевших, третье место — Сингапур с 40 заболевшими.
Напомним, что Джеки Чан выразил готовность пожертвовать миллион юаней разработчику вакцины от вируса 2019-nCoV.
Напомним симптомы пневмонии, вызываемой коронавирусом: потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей), сухой, непродуктивный кашель, лихорадка и повышение температуры (38 °С или выше, озноб), затруднения при дыхании, боли в области груди, головная боль, боль в мышцах, общее недомогание.