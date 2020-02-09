Ешьте шпинат, бананы и курагу — и ваши биочасы будут безупречными

Тело человека следует внутренним часам, чтобы поддерживать надлежащий баланс, ясность ума и хорошее здоровье. Эти часы называют циркадным ритмом — биологическим механизмом, который контролирует ваш цикл сна-бодрствования.

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Согласно исследованию в Nature Communications, ключом к регулированию циркадных ритмов в эритроцитах человека является калий.

«Калий является одним из семи основных макронутриентов, жизненно важных для здоровья. Он считается электролитом, который проводит электрические импульсы по всему телу. Калий участвует в важных функциях организма, включая регуляцию кровяного давления, пищеварения, сердечного ритма, баланса рН тела и нервных импульсов», — пишет портал medikforum.ru со ссылкой на издание Food News.

Изменяя уровни калия в клетках при помощи химических веществ, исследователи «включали» и «выключали» естественные «биологические часы». Более низкие уровни увеличивали воспринимаемый клеткой «дневной» период.

«Это захватывающее открытие дает нам уникальную возможность понять физиологию мембран эритроцитов — где транспорт ионов, по-видимому, имеет особое значение. Изучение циркадных ритмов в эритроцитах поможет понять, почему сердечные приступы чаще происходят утром. Мы будем углубляться в это в будущих исследованиях», — говорит ведущий исследователь Фатима Лабид.

Практический вывод из исследования заключается в том, что вы должны найти баланс в уровне калия, чтобы поддерживать здоровый циркадный ритм и отрегулировать «биологические часы». Эксперты утверждают, что у здоровых людей адекватное потребление калия составляет около 4700 мг.

Лучшие источники калия среди продуктов — бананы, шпинат, авокадо, курага, лосось.