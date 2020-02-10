Как будет работать «Белнефтехим» после выхода на мировые цену на нефть

Стратегия развития нефтехимического комплекса до 2030 года, разработанная концерном «Белнефтехим», призвана минимизировать риски от выхода на мировую цену на сырье.

Как заявил 9 февраля в программе «Контуры» на телеканале ОНТ зампред концерна Владимир Сизов, необходимо снять зависимость нефтехимического комплекса от колебаний цен и обеспечить возможность его работы в условиях мировых цен.

«Мы сконцентрировались на диверсификации, на дальнейших возможностях передела нефтехимической продукции», — добавил Сизов.

Согласно стратегии ОАО «Нафтан» будет развиваться по нефтехимическому направлению — там запланирована модернизация завода «Полимир». Мозырский НПЗ будет ориентирован на производство качественного моторного топлива.

Ожидается, что на этом предприятии произойдет оптимизация технологических процессов и операционных затрат, что, по словам Сизова, позволит «с меньшими издержками получать качественное топливо, удовлетворять рынки в зависимости от спроса».

На «Гродно Азоте» будет возведен новый комплекс, который предусматривает увеличение выпуска азотных удобрений более чем в полтора раза, а на Гомельском химзаводе предусматривается рост выпуска сложносмешанных удобрений, сообщил зампредседателя концерна.

На остальных предприятиях концерна планируется реализовать проекты, направленные на снижение операционных издержек и получение более конкурентоспособной продукции.

«Это решает основную задачу: минимизацию рисков от изменения цен на внешних рынках по входному сырью», — заключил Владимир Сизов.

Как ранее сообщал БелаПАН, в стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года, называются и другие факторы риска для отрасли.

Основные из них — недостаточная сырьевая база страны для производства химической и нефтехимической продукции, налоговый маневр России, а также повсеместное ужесточение требований к качеству продукции, которое выражается в постепенном снижении нормативов допустимого содержания в топливе серы, ароматических углеводородов и других примесей.

Помимо этого, к рискам можно отнести усиление конкуренции на традиционных рынках сбыта продукции и неравные условия с российскими производителями, высокие тарифы на энергоресурсы, индексируемые в соответствии с ростом курса доллара.

Организации концерна «Белнефтехим» формируют почти 20% промышленной продукции Беларуси и около 25% экспорта товаров (с учетом экспорта нефти и нефтепродуктов в целом по республике), обеспечивают 20% поступлений в бюджет по налогам и сборам, производят свыше 500 видов нефтехимической и химической продукции, которая поставляется более чем в 100 стран.