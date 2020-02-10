Атмосферные фронты накрыли Беларусь — объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
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Днем погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах выпадут осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Утром на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный порывистый, на большей части территории сильный, с порывами до 15-22 м/с.

Столбик термометра в регионах страны покажет следующие значения:

  • Брест +6..+8°C;
  • Витебск +1..+3°C;
  • Гомель +1..+3°C;
  • Гродно +6..+8°C;
  • Могилев +1..+3°C;
  • Минск +2..+4°C.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Ранее сообщалось, что в первые два дня февраля в Беларуси были зафиксированы температурные рекорды.
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Тэги: погода сильный ветер

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