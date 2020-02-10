Атмосферные фронты накрыли Беларусь — объявлен оранжевый уровень опасности
Днем погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах выпадут осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Утром на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный, юго-западный порывистый, на большей части территории сильный, с порывами до 15-22 м/с.
Столбик термометра в регионах страны покажет следующие значения:
- Брест +6..+8°C;
- Витебск +1..+3°C;
- Гомель +1..+3°C;
- Гродно +6..+8°C;
- Могилев +1..+3°C;
- Минск +2..+4°C.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Ранее сообщалось, что в первые два дня февраля в Беларуси были зафиксированы температурные рекорды.