Атмосферные фронты накрыли Беларусь — объявлен оранжевый уровень опасности

Днем погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах выпадут осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Утром на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный порывистый, на большей части территории сильный, с порывами до 15-22 м/с.

Столбик термометра в регионах страны покажет следующие значения:

Брест +6..+8°C;

Витебск +1..+3°C;

Гомель +1..+3°C;

Гродно +6..+8°C;

Могилев +1..+3°C;

Минск +2..+4°C.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Ранее сообщалось, что в первые два дня февраля в Беларуси были зафиксированы температурные рекорды.