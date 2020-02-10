«С оружием в руках, а не на больничной койке». В Минобороны прокомментировали новые требования к здоровью призывников

Начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Беларуси Дмитрий Альховик прокомментировал изменение требований к здоровью призывников.

«Какой призывник нам нужен? Нам нужен призывник, который будет осваивать программу боевой подготовки для того, чтобы потом с оружием в руках защищать свою родину, а не находиться на больничной койке», — заявил Альховик 9 февраля в программе «Контуры» телеканала ОНТ .

Другой подход, с точки зрения и военкоматов, и медицинской службы, и Вооруженных сил — абсолютно не обоснован, подчеркнул он.

При этом Альховик заметил, что за последние десять лет в медицине на порядок выросли диагностические возможности, изменились лазеры при проведении коррекции зрения и на порядок сократились сроки реабилитации после проведения этой процедуры.

По словам представителя Минобороны, освидетельствование молодых людей, которые ранее были признаны по состоянию здоровья негодными к службе и зачислены в запас, планируется проводить планово: раз в три года. «На этот момент не планируется внеплановое переосвидетельствование», — добавил он.

«Мы заинтересованы в годных призывниках — тех, которые на самом деле выполнят все задачи, которые на них возложены», — заключил Дмитрий Альховик.

Совместное постановление министерств обороны и здравоохранения об изменении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью, было принято 3 января.

Как сообщала пресс-служба Минобороны, документ принят в том числе с целью уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу, по следующим классам заболеваний: заболевания опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы; заболевания эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся незначительными нарушениями сердечного ритма.

«Также постановление совершенствует экспертные подходы в связи с современными достижениями медицины и корректирует требования к состоянию здоровья по отдельным военно-учетным специальностям», — отмечалось в релизе. При этом в Минобороны подчеркивали, что «кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено».

Между тем, по информации сайта Центра прав призывника, постановление расширяет перечень заболеваний, при наличии которых призывник считается годным для службы в армии.

Отмечается, что призывники «при приписке и призыве на срочную военную службу, службу в резерве, военнообязанные без офицерских званий при призыве на сборы, поступающие на военную службу по контракту не на офицерскую должность и проходящие альтернативную службу граждане», теперь на медосмотре будут признаваться годными со следующими диагнозами (при определенных степенях):

недостаточная масса тела,

ожирение II степени,

сколиоз II степени,

варикоз нижних конечностей,

аномалии прикуса с разбежкой 5 мм,

одиночные камни в почках,

перенесенная лазеркоагуляция сетчатки глаза,

аномалии прикуса,

деформирующий артроз,

некоторые заболевания сердца и так далее.

В некоторых случаях будет меньше возможностей получить отсрочку по состоянию здоровья или сокращается ее срок.

Кроме того, будут признаваться негодными в мирное время граждане с ВИЧ-инфекцией в стадии первичных проявлений (стадии 1, 2А, 2Б, 3), что позволит призывать их на военную службу по мобилизации.

На сайте отмечается, что изменения «не коснутся граждан, которым в мирное время не нужно проходить медицинское освидетельствование, например, достигшим 27-летнего возраста военнообязанным, ранее признанным негодными, гражданам, признанным негодными в 24-27 лет, а также негодными по статьям, освобождающим от переосвидетельствования».