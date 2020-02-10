«Оскар-2020»: вручена самая престижная премия в мире кино

Американская киноакадемия в 92-й раз назвала лауреатов самой престижной в мире кино премии.

Сегодня, когда в Беларуси была ночь, в Лос-Анджелесе киноакадемики раздали заветные статуэтки победителям.

Главной сенсацией нынешнего года стал фильм южнокорейца Пон Джун Хо — «Паразиты», который кроме победы в номинации «Лучший фильм» взял еще три «Оскара».

Итак, вот кто сегодня был на вершине успеха:

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн;

Лучший актер второго плана — Бред Питт («Однажды… в Голливуде»);

Лучший анимационный полнометражный фильм — «История игрушек 4»;

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Волосатая любовь»;

Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты»;

Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо»;

Лучший короткометражный игровой фильм — «Соседское окно»;

Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в… Голливуде»;

Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»;

Лучший документальный полнометражный фильм — «Американская фабрика»;

Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»;

Лучший монтаж звука — «Ford против Ferrari»;

Лучшее сведение звука — «1917»;

Лучшая операторская работа — «1917»;

Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»;

Лучшие визуальные эффекты — «1917»;

Лучший грим и прически — «Скандал»;

Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»;

Лучшая музыка к фильму — «Джокер»;

Лучший саундтрек — «Рокетмен» (Love Me Again; музыка Элтона Джона, слова Берни Топина);

Лучший режиссер — Пон Джун Хо («Паразиты»);

Лучшая женская роль — Рене Зеллвегер («Джуди»);

Лучшая мужская роль — Хоакин Феникс («Джокер»);

Лучший фильм — «Паразиты».