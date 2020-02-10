«Оскар-2020»: вручена самая престижная премия в мире кино
Американская киноакадемия в 92-й раз назвала лауреатов самой престижной в мире кино премии.
Сегодня, когда в Беларуси была ночь, в Лос-Анджелесе киноакадемики раздали заветные статуэтки победителям.
Главной сенсацией нынешнего года стал фильм южнокорейца Пон Джун Хо — «Паразиты», который кроме победы в номинации «Лучший фильм» взял еще три «Оскара».
Итак, вот кто сегодня был на вершине успеха:
Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн;
Лучший актер второго плана — Бред Питт («Однажды… в Голливуде»);
Лучший анимационный полнометражный фильм — «История игрушек 4»;
Лучший анимационный короткометражный фильм — «Волосатая любовь»;
Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты»;
Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо»;
Лучший короткометражный игровой фильм — «Соседское окно»;
Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в… Голливуде»;
Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»;
Лучший документальный полнометражный фильм — «Американская фабрика»;
Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»;
Лучший монтаж звука — «Ford против Ferrari»;
Лучшее сведение звука — «1917»;
Лучшая операторская работа — «1917»;
Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»;
Лучшие визуальные эффекты — «1917»;
Лучший грим и прически — «Скандал»;
Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»;
Лучшая музыка к фильму — «Джокер»;
Лучший саундтрек — «Рокетмен» (Love Me Again; музыка Элтона Джона, слова Берни Топина);
Лучший режиссер — Пон Джун Хо («Паразиты»);
Лучшая женская роль — Рене Зеллвегер («Джуди»);
Лучшая мужская роль — Хоакин Феникс («Джокер»);
Лучший фильм — «Паразиты».