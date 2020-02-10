В Минске женщине за рулем стало плохо — она протаранила «Мерседес» и «Ауди»
Просмотров: 489
39-летняя водителю «Хёнде» во время движения стало плохо, она потеряла управление и совершила дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщила представитель Госавтоинспекции Московского района Любовь Трепашко, «паркетник» ехала по проспекту Правды в направлении улицы Голубева.
Возле дома №14 водителю стало плохо — она врезалась в припаркованный «Мерседес», который отбросило на «Ауди».
Водитель была госпитализирована.