В Минске женщине за рулем стало плохо — она протаранила «Мерседес» и «Ауди»

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39-летняя водителю «Хёнде» во время движения стало плохо, она потеряла управление и совершила дорожно-транспортное происшествие.

Фото УГАИ Минска

Как сообщила представитель Госавтоинспекции Московского района Любовь Трепашко, «паркетник» ехала по проспекту Правды в направлении улицы Голубева.

Возле дома №14 водителю стало плохо — она врезалась в припаркованный «Мерседес», который отбросило на «Ауди».

Водитель была госпитализирована.
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Тэги: ДТП Персона: Любовь Трепашко Город: Минск

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