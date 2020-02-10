Минэкономики похвасталось результатами импортозамещения

Производство импортозамещающей продукции по итогам 2019 года приблизилось к 20 млрд долларов США, сообщил заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.









За последние годы, когда власти Беларуси начали активно заниматься темой импортозамещения, удалось существенно продвинуться в показателях эффективности, отметил Чеботарь в эфире программы «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» , добавив, что «по нашим оценкам, это около 40% промышленного производства».

«Доля продаж импортозамещающей продукции на экспорт выросла до 50%. Это значит, что мы половину продаем на экспорт. Она не только конкурентоспособна на внутреннем рынке, но и пользуется спросом за рубежом», — пояснил замминистра.

Он также сообщил, что перечень по импортозамещению пересматривается ежегодно, и в нем есть товары, которые пока признаны нецелесообразными для производства в Беларуси.

«Из двух тысяч позиций мы на сегодняшний момент около 780 вместе с отраслями потенциально рассматриваем к импортозамещению. Все остальные — уже в работе, осуществляется производство, определены соответствующие планы, в том числе и на этот год», — сказал чиновник.

По его словам, для того, чтобы принять решение о возможном производстве, анализируется импорт на сумму более 1 млн долларов.

«Это наиболее объективная цифра, при которой стоит рассматривать, стоит ли браться за работу по импортозамещению конкретного товара», — подчеркнул замминистра экономики.

Особое внимание, добавил он, уделяется участию малого бизнеса: в некоторых регионах его доля в программах по импортозамещению превышает 70%.

Во время поездки в Шклов 24 января Александр Лукашенко назвал импортозамещение «вопросом номер один» и призвал белорусские предприятия отстаивать интересы своей страны.

«А то мы производим продукты питания, девать некуда — нам по импорту каждый год прирост по поставкам продуктов питания. У нас лес девать некуда, деревообработка своя… У нас какие-то «кроношпаны» (иностранная компания Kronospan, производящая в Беларуси продукцию из дерева. — БелаПАН.) политику осуществляют и диктуют. Забудьте! «Кроношпан» должен рядом стоять. Мы их не прессуем, мы их не унижаем — работать на страну! А потом — на другие страны. Я публично предупреждаю, это всех касается», — заявил Лукашенко.

«Если ты производишь табуретку — импортной табуретки быть не должно. Если ты диван, кровать производишь, если ты кухонную мебель производишь — импорта быть не должно… Импортозамещение того, что мы производим, — вопрос номер один. Зачем же мы завозим по импорту, зачем мы платим деньги и даем работу людям другим, если нам надо здесь найти эти деньги?» — поинтересовался Лукашенко и потребовал уделять импортозамещению больше внимания.