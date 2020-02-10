Новый коронавирус за день унес жизни почти ста человек

Количество умерших от нового коронавируса 2019-nCoV достигло 908 человек. Такие данные приводит Госкомитет по здравоохранению КНР.

Только за один день (9 февраля) от болезни скончались 97 пациентов. На данный момент все за исключением двух, смерти зафиксированы на территории континентального Китая.

6 февраля сообщалось, что в Китае умер доктор Ли Вэньлян, который в конце прошлого года одним из первых забил тревогу, сообщив коллегам о надвигающейся беде.

В ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.