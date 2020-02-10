Линкявичюс: эксперты решают вопрос транзита газа для Беларуси через литовские порты

Эксперты рассмотрят возможность доставки газа для Беларуси через литовские порты, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Фото с сайта baltnews.lt

В интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» , которое вышло в эфир вечером 9 февраля, он отметил, что Клайпедский порт — «самый близкий для белорусов». Через него в Беларусь уже три раза были доставлены нефтепродукты.

«Мы говорили с премьер-министром Беларуси о том, что мы можем решить вопрос и о регулярных поставках нефти. Кроме того, решили, что наши эксперты посмотрят и технические решения о доставке газа», — добавил глава литовского МИД.

По его словам, белорусско-литовские отношения «имеют широкий спектр». «Очень много положительных моментов, которые объективно сложились без политики, просто практическое сотрудничество: экономика, экспорт, импорт, порт», — перечислил Линкявичюс.

«Болевой точкой» в двусторонних отношениях он назвал строительство БелАЭС. «Различные точки зрения на этот объект, и тут нечего скрывать. Но мы можем найти какой-то подход по поводу безопасности», — полагает министр.

Он рассчитывает на контакты Беларуси с международными организациями, на то, что основные их рекомендации будут включены в план действий белорусских властей и воплотятся в жизнь до того, как станция начнет работать.

Глава МИД Литвы посетил Беларусь с рабочим визитом 3-4 февраля по приглашению своего белорусского коллеги Владимира Макея.

Помимо переговоров с Макеем Линкявичюс встретился с премьер-министром Сергеем Румасом и передал ему приглашение главы литовского правительства посетить Белорусско-литовский бизнес-форум, который пройдет 14-15 мая в Клайпеде.

Румас выразил готовность приехать на форум. «Среди тем, которые могли бы представлять взаимный интерес к рассмотрению на этом форуме, могли бы быть и сотрудничество в сфере транспорта, логистики, лесной промышленности, деревообработки, информационные и цифровые технологии в промышленности. Я также думаю, что активизации двустороннего взаимодействия поспособствовало бы возобновление работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», — сказал белорусский премьер.