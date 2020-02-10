Доллар и евро растут утром в понедельник

Американская и европейская валюты растут на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, десятого февраля.

Так, доллар добавляет 0,0077 пункта и торгуется на уровне 2,1839 белорусского рубля, а евро 0,0048 пункта — 2,3905 белорусского рубля.

Российский рубль теряет 0,0077 пункта — 3,4192 белорусского рубля за 100 российских.

По мнению директора по развитию «ФТМ Брокерс» Александра Сабодина, «курс белорусского рубля зависит от ситуации в платежном балансе. «Чтобы ситуация там была в порядке, валютная выручка Беларуси должна расти, а это возможно только при благоприятных условиях поставок нефти и газа в Беларусь», — отметил эксперт в комментарии для БелаПАН.

Ранее сообщалось, что в январе средний курс наличного доллара в январе увеличился на 1,29%, а официальный вырос на 1,62%.