Смертельное ДТП в Москве: микроавтобус с белорусами попал в аварию

На Кутузовском проспекте российской столицы сегодня произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

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Как сообщили в ГИБДД Москвы, в результате столкновения автомобиля такси, микроавтобуса и легковушки погиб человек.

По предварительным данным дорожной полиции, водитель такси нарушил правила, выскочив на встречку. Травмы, полученные им, оказались несовместимыми с жизнью.

В аварии разного рода повреждения получили четыре белоруса, которые находились в микроавтобусе.