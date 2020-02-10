Смертельное ДТП в Москве: микроавтобус с белорусами попал в аварию
Просмотров: 103
На Кутузовском проспекте российской столицы сегодня произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в ГИБДД Москвы, в результате столкновения автомобиля такси, микроавтобуса и легковушки погиб человек.
По предварительным данным дорожной полиции, водитель такси нарушил правила, выскочив на встречку. Травмы, полученные им, оказались несовместимыми с жизнью.
В аварии разного рода повреждения получили четыре белоруса, которые находились в микроавтобусе.