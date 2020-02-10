КГБ ответил на слухи об аресте экс-главы МВД Шуневича

Комитет государственной безопасности прокомментировал появившиеся слухи о задержании экс-министра внутренних дел Игоря Шуневича.

«Мы опровергаем распространяемую в интернет-пространстве информацию о задержании Игоря Шуневича, — заявил БелаПАН официальный представитель КГБ Андрей Ярош. — Игорь Шуневич не является участником процесса ни по одному уголовному делу, находящемуся в производстве следственного управления КГБ».

БелаПАН также обратился за комментарием в Следственный комитет, чтобы уточнить, не привлекался ли Шуневич в качестве участника процесса по какому-либо из дел, находящихся в ведении СК.

«Не владею никакой информацией по тем фактам, которые пишут в интернете в отношении Шуневича», — сообщил официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.

Об аресте генерал-лейтенанта на выходных сообщил телеграм-канал NEXTA, со ссылкой на своих читателей: «Задержан и находится в СИЗО КГБ».

По «сахарному делу» были задержаны директора всех четырех сахарных заводов Беларуси: Михаил Криштапович — руководитель Городейского сахарного комбината с 1997 года, Николай Прудник — руководитель Слуцкого сахарорафинадного комбината с 2004 года, Дмитрий Егоров — руководитель Скидельского сахарного комбината с 2006 года и Виктор Миронов — руководитель Жабинковского сахарного завода с 2008 года.

Также под арестом находятся: руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, учредитель российских компаний «Полимер», «Премиум Стайл» и «Нордин» Сергей Кононенко, бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня.

КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере) в отношении должностных лиц и по ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) в отношении коммерсантов.

Александр Лукашенко в ходе визита в Добруш рассказал некоторые подробности «сахарного дела»: «Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру, всех!»