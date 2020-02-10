«Москва настроена решительно: если она платит Беларуси, то и музыку будет заказывать сама»

По мнению директора Центра политических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, отношения между россиянами и белорусами спокойные и благожелательные, что не скажешь об отношениях руководства двух стран.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Позиция что российского населения, что белорусского населения «заключается в том, что: «Давайте жить дружно, но, в принципе, раздельно, не в одном государстве». Это показывают, демонстрируют опросы и россиян, и белорусов».

Что же касается властей, то там, по словам эксперта, «отношения все более и более напряженными являются, ну, уже фактически полтора года».

«Мы помним конец 2018-го, когда это впервые вышло в публичное поле. Потом весь 2019 год был более или менее тихим, казалось, что затихли все эти идеи об интеграции. И к концу 2019 года вновь все это вышло на поверхность», — напомнил в интервью materik.ru Салин.

Он утверждает, что властям РФ уже надоели постоянные обещания белорусского лидера, а поэтому «Москва настроена решительно: если уж она платит деньги, то музыку будет заказывать именно она. И музыка это будет заключаться не в том, чтобы Беларусь вела какую-то суверенную политику, а в том, чтобы Беларусь была тесно интегрирована с Россией».