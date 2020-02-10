Соглашение о поставке нефти из Казахстана в Беларусь еще не готово

Беларусь продолжает переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов из этой страны.

Как сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим», на минувшей неделе белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Дмитрием Крутым находилась с визитом в Казахстане, где проводила переговоры по поставкам углеводородного сырья в Беларусь.

«Была проведена работа с Минэнерго Казахстана, прошли встречи с потенциальными поставщиками. Сейчас пока продолжается работа с компаниями и по объемам, и по логистике, и по всем остальным параметрам. Соглашение требует определенный пакет административных процедур в Казахстане. Переговорные процессы продолжаются», — сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

Перед переговорами пресс-служба белорусского правительства со ссылкой на вице-премьера Игоря Ляшенко сообщала, что межправительственное соглашение о поставках казахстанской нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры.

«Интерес белорусской понятен — беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти», — заявлял Ляшенко.

Доставка сырья, по его словам, скорее всего, будет осуществляться по нефтепроводу.

При этом ранее Александр Лукашенко неоднократно публично жаловался на то, что Россия не разрешает транспортировать в Беларусь казахстанскую нефть через свою территорию. В Казахстане заявляли, что вопрос прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» должен решаться между Беларусью и Россией.

Беларусь ведет переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов с осени прошлого года. Речь идет о закупке от 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Казахстанское сырье рассматривается как альтернатива российской нефти.