«Речь уже не о торге идет, а о выживании Лукашенко как самостоятельного политика»

Александр Лукашенко не хочет терять статус самостоятельного политика, поэтому и торпедирует все политические предложения по углубленной интеграцией с Россией.

Фото пресс-службы президента

В интервью materik.ru , Павел Салин, директор Центра политических исследований Финансового университета при правительстве РФ, считает, что в настоящее время тактика белорусского президента «не торговаться, а защищаться до последнего».

«Торговался он раньше, в предыдущие двадцать с лишним лет. Была ясная тактика: имитировать движение в сторону России и выторговать в обмен на это уступки, — заметил эксперт. — Сейчас речь уже не о торговле идет. Сейчас речь идет о выживании господина Лукашенко в качестве самостоятельного политика, главы суверенной страны».

Свое мнение он аргументирует тем, что Москва «настаивает на том, чтобы господин Лукашенко получил какую-то должность, ну, условно говоря, спикера парламента СГ, а господин Лукашенко хочет остаться самостоятельным лидером со сверхполномочиями пусть маленькой, но суверенной страны. В этом основной конфликт».

Поэтому, говорит Салин, Лукашенко не хочет заходить за черту, которая для него лично является неприемлема, а Москва не хочет сохранять статус-кво.