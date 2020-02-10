Преемница Меркель не хочет быть канцлером ФРГ

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Руководитель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет баллотироваться на пост канцлера Германии.

Фото из микроблога ХДС

Как пишет сегодня DW, ряд немецких информагентств сообщают эту новость, со ссылкой на неназванные собеседники в кругах ХДС, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что Крамп-Карренбауэр намерена к лету организовать выборы кандидата от ХДС на пост канцлера ФРГ, «подготовить партию к будущему» и затем «покинуть пост председателя», на котором она сменила Ангелу Меркель.

При этом действующая глава правительства ФРГ хочет, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась на министерской должности, утверждают собеседники агентств. Председатель ХДС является министром обороны Германии с июля 2019 года.
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Тэги: Германия Персона: Аннегрет Крамп-Карренбауэр

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