Преемница Меркель не хочет быть канцлером ФРГ

Руководитель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет баллотироваться на пост канцлера Германии.

Фото из микроблога ХДС

Как пишет сегодня DW , ряд немецких информагентств сообщают эту новость, со ссылкой на неназванные собеседники в кругах ХДС, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что Крамп-Карренбауэр намерена к лету организовать выборы кандидата от ХДС на пост канцлера ФРГ, «подготовить партию к будущему» и затем «покинуть пост председателя», на котором она сменила Ангелу Меркель.

При этом действующая глава правительства ФРГ хочет, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась на министерской должности, утверждают собеседники агентств. Председатель ХДС является министром обороны Германии с июля 2019 года.