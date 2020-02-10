Лоукостер Wizz Air ведет переговоры с национальным аэропортом Минск

Авиакомпания Wizz Air ведет переговоры с национальным аэропортом Минск по условиям обслуживания и тарифным ставкам.

Фото pixabay.com

Как сообщил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ , ранее департаментом был подписан меморандум с авиационной администрацией Венгрии, по которому авиакомпании Wizz Air разрешено выполнять полеты как в национальный аэропорт Минск, так и в областные аэропорты.

«Авиакомпания Wizz Air сейчас ведет переговоры с национальным аэропортом Минск по условиям обслуживания и предлагаемым тарифным ставкам», — рассказал Сикорский.

«Здесь важна позиция и Департамента по авиации, потому что вы понимаете, что лоукост-компании, как правило, чтобы обеспечить низкую стоимость билетов, просят определенные субсидии. На субсидии иностранной компании мы не готовы. Мы готовы предложить комфортные условия для того, чтобы они выполняли полеты», — дополнил глава департамента по авиации.

Кроме того, по словам Сикорского, рассматриваются вопросы организации полетов авиакомпании «Белавиа» по бизнес-модели лоукоста.

«Такие воздушные суда у нас есть, у нас есть областные аэропорты, которые способны предоставить низкие тарифные ставки на обслуживание этих воздушных судов. Мы сейчас работаем с географией полетов — куда бы этот пассажир, по каким направлениям он был бы заинтересован полететь по модели «лоукост»«, — отметил глава департамента по авиации.

По его словам, авиационные власти не отказываются от присутствия лоукост-компаний и в национальном аэропорту Минск, но «это зависит от тех условий, от той тарифной политики, которая будет проводиться аэропортом, и с теми условиями, на которые будет соглашаться авиакомпания».

Как ранее сообщил БелаПАН, летом 2019 года Венгерская авиационная администрация направила в адрес белорусского департамента по авиации проект меморандума о взаимопонимании по назначению с сезона весна—лето 2020 года на линию Будапешт — Минск перевозчика Wizz Air.

Это бюджетная авиакомпания, которая работает главным образом на рынке Центральной Европы и предлагает пассажирам рейсы по более чем 600 маршрутам из 25 базовых аэропортов региона.

Уведомления от Wizz Air о начале полетов в Беларусь пока не поступало.