ЛДП утвердила Олега Гайдукевича претендентом на участие в выборах президента

Высший совет Либерально-демократической партии утвердил кандидатуру главы партии Олега Гайдукевича претендентом для участия в президентских выборах.

«Решением съезда я был выдвинут еще два года назад. Поэтому провели заседание Высшего совета и Центрального комитета с участием руководства всех региональных структур, на котором подтвердили мое участие в кампании», — сказал Гайдукевич БелаПАН.

По его словам, партия полностью готова к проведению президентских выборов, включая финансирование. Он подчеркнул, что ЛДП «не взяла ни копейки ни с Запада, ни с Востока».

Гайдукевич сообщил, что партия практически завершила формирование инициативной группы. В нее уже вошли 3,5 тыс. человек. Набор в группу будет открыт до момента подачи документов в ЦИК.

«Коллеги мои занимаются непонятно чем, ведь выборы уже идут — уже должна быть инициативная группа, финансирование, готовы региональные штабы. Я не понимаю, как они собираются в выборах участвовать», — заявил Гайдукевич, комментируя БелаПАН процедуру выборов единого кандидата, организованную частью оппозиционных партий.

По его словам, ЛПД после объявления даты выборов планирует провести Конгресс патриотических сил для формирования движения в поддержку своего кандидата.

«В основе движения будет ЛДП. Мы сильнее всех остальных партий вместе взятых, потому приглашаем для участия всех желающих. К нам часто обращаются члены других партий, которые не хотят быть членами ЛДП, но поддерживают мое выдвижение. Это возможность охватить как можно большее количество людей, чтобы они могли войти в штаб», — пояснил он.

Гайдукевич добавил, что является противником каких-либо коалиций, но готов оказать помощь конкурентам.

«Я противник коалиций, это предательство идеологии партии, попытка самых слабых что-то сделать. Я хочу, чтобы была конкуренция, и мы можем даже кому-то помочь, собрать подписи или провести свой конгресс», — заявил политик.

Он подчеркнул, что ЛДП является единственной альтернативой власти, и опроверг обвинения в том, что является «спарринг-партнером» Александра Лукашенко

«Спарринг-партнер — это самый слабый кандидат, я точно не самый слабый. Я убежден, что я самый сильный кандидат среди всех альтернативных и второй после Александра Лукашенко. Спарринг-партнеры — это самые слабые, кто не сможет собрать 100 тысяч подписей. Например, Белорусская социал-демократическая Грамада (председатель БСДГ Сергей Черечень намерен выдвинуться кандидатом в президенты. — БелаПАН), как они соберут подписи, не имея ни средств, ни структур?» — заявил Гайдукевич.

Среди пунктов предвыборной программы Гайдукевича — укрепление независимости и суверенитета, планомерное реформирование экономики в пользу бизнеса и частного сектора, реформирование политической системы страны, переход на пропорционально-мажоритарную систему выборов или на партийные списки, а также реформа местного самоуправления с ростом влияния местных властей и местных депутатов.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.